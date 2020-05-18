Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +24°

19 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +24°.
Погода в Україні на завтра. На сході практично без опадів, температура вночі до +10°, вдень до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +10°, вдень до +24°.
На заході України без опадів. Температура вночі до +8°, вдень до +23°.
У північних областях пройдуть дощі. Температура вночі до +10°, вдень до +18°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +10°, вдень до +21°.
За народним прогнозом, 19 травня - Йов Горошник. Відповідно, у цей день займалися бобовими. Люди говорили: "Приходь працювати на білі горохи".