Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом

Новини України:В аудиторіях за годину до початку тестування та після нього має проводитись прибирання з дезинфекцією.

Міністерство охорони здоров’я пропонує визначити маршрути учасників ЗНО, щоб забезпечити найменший контакт, розсадити їх з дотриманням дистанції не менш 1,5 метри один від одного, допускати учасників після проведення термометрії та за умови одягнення маски так, щоб були покриті ніс та рот.

Про це йдеться в оприлюднених для громадського обговорення проекті тимчасових рекомендацій головного санітарного лікаря щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового випробування в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Вказується, що під час організації тестування необхідно поінформувати учасників про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до проведення тестування та про можливість участі в додатковому тестуванні для осіб, які не будуть допущені до тестування за станом здоров'я.

Також необхідно визначити маршрути учасників, щоб забезпечити найменший контакт між групами учасників, потрібно скласти графік, за яким відбувається допуск учасників в будівлю, де буде проводитись тестування.

Графік допуску повинен враховувати час, необхідний для проведення термометрії, та запобігати утворенню скупчення учасників; визначити місця розсадки учасників, з дотриманням їх дистанціювання не менш 1,5 метри один від одного та передбачити розсадку таким чином, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті іншими учасниками.

Особи, які залучені до проведення тестування, перед початком роботи мають проходити термометрію. Особи, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання службових обов'язків.

Допуск учасників до будівлі, в якій організовано тестування, здійснюється після проведення термометрії, опитування щодо стану здоров'я та за умови одягнення маски так, щоб були покриті ніс та рот.

Крім того, забороняється допуск до будівлі, в якій організовано тестування супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

На вході до будівлі, в якій організовано тестування, та на вході до класів/аудиторій організовуються місця для обробки спиртовмісними антисептиками.

У санітарних кімнатах потрібно забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено.

В аудиторіях за годину до початку тестування та після проведення тестування повинно проводитись прибирання, разом з дезінфекцією поверхонь, місць для сидіння.

Аудиторії, в яких проводиться тестування, перед і після його проведення повинні провітрюватись не менше 30 хвилин, вхідні двері мають бути відчинені на увесь період тестування.

У місцях проведення тестування забезпечуються чергування медичних працівників закладів освіти або закладів охорони здоров'я.

На виході із закладу потрібно розмістити два контейнери для використаних масок та рукавичок з чіткими яскравими відмітками: "Використані маски" та "Використані рукавички".

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 18 травня зареєстровано 18 тис. 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5 тис. 276 осіб одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Раніше у Міністерстві науки та освіти наголосили, що зовнішнє незалежне оцінювання цього року, попри карантин, не відбуватиметься дистанційно.