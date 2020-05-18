Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста Гіркіна

Новини України:Під час інтерв'ю Гиркин говорив про війну, малайзійський літак та Путіна.

Український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста, одного з колишніх лідерів бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркина.

Як повідомляє "Гордон", інтерв'ю записали по Skype. Під час інтерв'ю Гіркін говорив про війну на Донбасі, збитий малайзійський літак, про президента РФ Володимира Путіна, його колишнього помічника Владислава Суркова і про суд в Гаазі.

Раніше Гордон взяв інтерв'ю у так званій "екс-прокурора" Криму, яка активно сприяла анексії півострова Росією, Наталії Поклонської. Зараз вона є депутатом Держдуми РФ, обраним під час нелегітимного голосування в Криму.

На це інтерв'ю жорстко відреагував представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич. На своїй сторінці у Facebook він нагадав, що Поклонська є фігуранткою кримінальних справ українських правоохоронців.