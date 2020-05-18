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Де та коли в Україні запрацюють камери на дорогах

Де та коли в Україні запрацюють камери на дорогах
20:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Всі відеокамери, як зазначають у МВС, розташовані у місцях, де найчастіше стаються ДТП.

Де встановлено камери автофіксації

Порушення правил дорожнього руху в Україні будуть фіксувати камери. Перші такі камери вже запрацювали на українських дорогах. Повноцінний же запуск системи автоматичної фіксації порушень ПДР планується з 1 червня.

За даними Державного агентства інфраструктурних проектів України, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер – у столиці. Всі КАФи розташовані у місцях, де найчастіше стаються ДТП.

До 1 червня мають намір встановити 5 КАФів у Львівській області. А до кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації.

Інформація про зафіксоване відеокамерою правопорушення потрапляє до системи електронної фіксації, де поліцейський перевіряє наявність та повноту даних про відповідальну особу, транспортний засіб, відповідність номерного знаку до його марки і моделі.

Після перевірки всіх даних на відповідність в разі, якщо їхній масив є достатнім для притягнення особи до відповідальності, поліцейський формує постанову і накладає електронний підпис. Далі ця постанова автоматично надсилається до установи, яка її друкує та відправляє до адресата.

Перевірити наявність правопорушення можна через електронний кабінет водія (e-driver.hsc.gov.ua), на сайті МВС (bdr.mvs.gov.ua) та за допомогою мобільних додатків (зокрема такого, як "Дія").

Слід зазначити, що, згідно з КУпАП, за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год накладається штраф у розмірі 255 гривень. А перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/год загрожує штрафом у 510 гривень.

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Видеофиксация, Україна, ПДР, Порушення.
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