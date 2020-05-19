Керівництво метро розповіло, що зміниться після відновлення роботи

Новини України:Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Після відновлення роботи метрополітену пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

Про це повідомляє прес-служба столичної підземки.

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

"Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення", - йдеться у повідомленні.

Раніше прем'єр Шмигаль заявив, що уряд з 25 травня дозволить роботу дитячих садочків та метрополітену «в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація».