ЦВК прийняла новий порядок зміни виборчої адреси

Новини України:Центральна виборча комісія прийняла новий закон, згідно з яким внутрішньо переміщені особи можуть голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, повідомили в Всеукраїнській громадській організації Громадянська мережа "ОПОРА".

"Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання. Таке рішення Центральна виборча комісія прийняла на своєму засіданні 18 травня", - сказано в повідомленні на сайті організації.

За це рішення проголосували 16 членів комісії. Постанова набуде чинності 1 липня 2020 року.

За словами заступника глави ЦВК Сергія Дубовика, документ пройшов велике обговорення, як у колах фахівців, так і представниками громадськості.

"Разом ми писали цей документ, що відкриває можливості голосувати внутрішньо переміщеним особам, що робить їх частиною територіальних громад, де вони фактично проживають. Ми врахували майже всі побажання, зробили все, щоб документ відповідав тим сподіванням, які сьогодні є у громадян - брати участь у місцевих справах", - зазначив він.

У інформації підкреслюється, що змінити виборчу адресу можна буде з моменту набуття цією процедурою чинності аж до п'ятого дня з початку виборчого процесу. Згідно ч.1 ст.195 Виборчого кодексу виборчий процес починається за п'ятдесят днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

"З огляду на терміни набуття цим Порядком чинності, а також терміни оголошення чергових місцевих виборів за 50 днів до дня голосування, всі виборці, які хочуть змінити свою виборчу адресу, повинні планувати і бути готовими зробити це протягом трохи більше двох місяців. Змінити виборчу адресу можна буде з 1 липня до 9 вересня включно", - повідомив радник з юридичних питань ГО "ОПОРА" Ольга Коцюруба.

Пропозиції до порядку зміни виборчої адреси спільно розробили і експерти Громадського холдингу "Група впливу", ГО "ОПОРА" і Центру прав людини ZMINA. Частину цих пропозицій Центральна виборча комісія врахувала під час публічних онлайн-обговорень 16 квітня.

У мережі нагадали, що 2 грудня 2019 ЦВК прийняла порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Документ передбачає подання заяви щодо зміни місця голосування через електронну форму, а також через уповноважену особу. Згідно з новою редакцією документа, тимчасово змінити місце голосування, крім зареєстрованих виборців, можуть і громадяни, які не мають зареєстрованого місця проживання (так званої прописки). Зміна місця голосування відбувається, але лише на один із турів виборів, так і одночасно на обидва. Також виборець може подати письмову заяву через уповноважену особу, оформивши нотаріально завірене доручення. Прийнятий порядок поширюється тільки на вибори Президента і народних депутатів. У новій процедурі зміни місця голосування без зміни виборчої адреси враховано частину пропозицій ГО "ОПОРА" щодо спрощення цієї процедури.