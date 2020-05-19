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Вівторок, 19.05.2020
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Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
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Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня

Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня
12:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Загальний карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми відслідковуємо динаміку по Польщі, найбільш схожий сценарій. Тому на плато ми будемо ще перебувати. Однак ми не можемо враховувати сезонність. Оскільки ще ми не розуміємо, як вірус себе буде вести влітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми десь до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний із пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - сказав Ляшко.

За його словами, якщо буде стрімке зниження випадків захворювання на коронавіурус, то карантин можуть скасувати раніше.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

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Ляшко, МОЗ, Карантин, Україна, 22 Червня.
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