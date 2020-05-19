Під Кабміном батьки вимагають відкрити дитячі садочки

Новини України:У Києві проходить акція "Батькам - садки".

У Києві біля будівлі Кабінету Міністрів батьки влаштували акцію з вимогою дозволити роботу дитячих садків.

Учасники акції вимагають відкрити дошкільні навчально-виховні заклади. Ініціаторами акції виступають батьки, які втрачають прибуток через неможливість поєднувати роботу і догляд за дітьми. В той же час гостро стоїть проблема у батьків дітей з особливими освітніми потребами, яким потрібна постійна корекція із залученням фахівців.

Як повідомляв УНІАН, раніше МОЗ опублікувало пропозиції щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину під час роботи закладів дошкільної освіти.