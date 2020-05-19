Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 19 травня

Новини України:В Україні за добу зафіксували зниження кількості нових хворих - країна готується до нового етапу ослаблення карантину.

Коронавірус у світі - статистика

Бразилія вийшла на третє місце в світі по розповсюдженню вірусу COVID-19, а в Україні зафіксували суттєве зменшення кількості хворих за минулу добу. Про те, які події відбуваються в Україні та світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - читайте нижче.

Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 318 481 людей. Водночас, одужали 1 786 875 осіб.

Найбільше в світі смертей зафіксовано в США - 90 347 осіб, Великій Британії - 34 876, Італії - 32 007, Франції - 28 242 і в Іспанії - 27 709. У Китаї загалом - 4638. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 508 308), Росія (290 678), Бразилія (255 368), Велика Британія (247 709), Іспанія (231 606), Італія (225 886), Франція (180 051), Німеччина (176 551) і Туреччина

За минулу добу в Україні значно зменшилася кількість підтверджених випадків коронавірусу. У МОЗ повідомили про 260 нових пацієнтів. Загальна кількість хворих у країні становить 18 876 осіб, 548 випадків виявилися летальними. Одужати вдалося 5632 українцям.

При цьому, у вісьмох областях України не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що тенденція до зниження захворюваності на COVID-19 в Україні свідчить про гідно подолані перші виклики епідемії.

Протягом минулої доби на коронавірус в Києві захворіли 38 мешканців Києва. За словами мера міста Віталія Кличка, зокрема інфіковані ще 8 медиків, померло троє людей.

Загалом, на сьогодні в Києві вже 2 тисячі 359 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

А у Київській області на сьогоднішній ранок підтверджено 1 тис. 245 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 21 нового хворого.

58% осіб, які померли від коронавірусу в столиці, були людьми старшими за 65-70 років, всього від COVID-19 померли 52 жителі Києва.

Міська влада Києва готується відновити після 22 травня роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі. Утім, діятимуть низка обмежень. Зокрема, і комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт, що відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Транспорт повинен буде проходити дезінфекцію перед кожним рейсом, а пасажири, водії та кондуктори повинні бути в масках і рукавичках.

Кабінет міністрів під час свого засідання у середу прийме рішення про продовження карантину, але при цьому пом'якшить обмежувальні заходи вже з 22 травня. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він також анонсував відновлення роботи наземного громадського транспорту з 22 травня, метро - з 25 травня. Також у травні повинні запрацювати дитячі садки.

У столичній підземці вже розповіли, що зміниться в роботі метро після відновлення його роботи.