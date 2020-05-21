Коронавірус в Україні за добу підтвердили у 476 осіб

Новини України:Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 476 осіб, серед них 29 дітей та 76 медиків.

"За минулу добу захворіло 476 осіб, з них 29 дітей та 76 медичних працівники… Зафіксовано 15 летальних випадків… При цьому одужало 272 особи", - зазначив голова МОЗ.

При цьому він додав, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 19 706 людини, з них 1 405 дітей, а також 3 833 медичних працівників. При цьому загалом одужало 6 227 осіб, 579 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні запроваджують адаптивний карантин до 22 червня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення відкрити метро в Україні з 25 травня.