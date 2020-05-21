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У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу

У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу
09:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometers.

При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (1 593 039). Кількість померлих – 94 941 особа, одужали – 370 812 людей.

На другому місці Росія – 308 705 хворих (2 972 померли і 85 392 одужали). На третьому місті опинилася Бразилія – 293 357 хворих (18 894 смертей та 116 683 осіб, що одужали).

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом в Україні одужало 5955 осіб, а кількість летальних випадків сягнула 564.

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Статистика, Світ, Інфіковані, Коронавірусґ.
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