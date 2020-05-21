Президент України та перша леді подарували лідерам країн світу українські вишиванки

Новини України:Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", - написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.

До Всесвітнього дня вишиванки президент України Володимир Зеленський та перша леді відправили в подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.

"Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн", - повідомила прес-служба глави держави.

"21 травня Україна відзначає День вишиванки - свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка - самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", - написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.