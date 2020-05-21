У Міносвіти розповіли, як у студентів проходитиме сесія

Новини України:Все буде залежати від ситуації в тому чи іншому регіоні, зазначає міністр.

Сесія у вищих навчальних закладах України в умовах карантину буде проходити в залежності від епідемічної ситуації в тому чи іншому регіоні країни.

Про це розповіла в. о. міністра освіти Любомира Мандзій, передає ТСН.

"В Україні з 22 травня до 22 червня буде адаптивний карантин, відбуваються послаблення. Кожна область може ухвалювати рішення про пом'якшення тих чи інших карантинних заходів", - заявила міністр.

За її словами, якщо в регіоні будуть погані показники захворюваності, то сесія буде відбуватися дистанційно.

"Якщо показники в області дозволять, то обласна комісія може приймати рішення і адміністрація закладу готує заклад до відкриття... Так само і наступний етап - з 1 червня. Коли в групах не більше десяти осіб, то можна організовувати екзаменаційну сесію у закладах вищої освіти або проводити захист дисертації. Це залежить від ситуації в регіоні: відбувається ослаблення карантинних заходів", - підкреслила Мандзій.

При цьому заклади освіти повинні забезпечити дистанцію, наявність антисептиків, проведення дезинфекції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Міносвіти затвердило дати проведення ЗНО в 2020 році.