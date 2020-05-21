В Україні дорожчає гречка і дешевшає курятина

Новини України:Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко.

За місяць в Україні подорожчала низка соціальних продуктів харчування.

Так, досить суттєво зросли ціни на гречку: за місяць – на 17,9%.

"Серед 53 найменувань товарів та послуг, споживчі ціни яких відстежуються Держстатом помісячно, цей показник поступається лише цибулі ріпчастій (+65,26%)", - уточнив науковець.

Подорожчала також картопля (+14,43%), капуста білокачанна (+12,89%) та яблука (+11,27%).

Натомість, досить суттєво впало в ціні філе куряче (-14,21%), птиця (тушки курячі) (-13,51%), сало (-1,46%) та пшоно (-1,22%).

Загалом споживчі ціни у квітні зросли проти березня на 0,8%, а на продукти харчування – на 2,2%, розповів Лупенко.

Нагадаємо, головний виробник країни - компанія МХП ("Наша Ряба") у I кварталі 2020 року збільшила виробництво продукції на 4% і знизила ціну на 11%.

Раніше повідомлялось, що ціна на українську курятину нижча на третину від європейської.