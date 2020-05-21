Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Найближчими днями по всій Україні очікується прохолодна погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, 22 травня у Чернігівській і Сумській областях пройдуть дощі. Температура вдень від +11 до +18 градусів.
У суботу, 23 травня, сильні опади очікуються на північному сході України. Температура від +12 до +20 градусів.
У неділю дощі накриють захід, північ і центр країни. Вдень в Україні очікується від +14 до +20 градусів.
Нагадаємо, протягом 22-23 травня в західних областях України на поверхні ґрунту очікуються заморозки до 0-3°.