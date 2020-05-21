Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Новини України:Потепління найближчими днями не очікується.

Найближчими днями по всій Україні очікується прохолодна погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, 22 травня у Чернігівській і Сумській областях пройдуть дощі. Температура вдень від +11 до +18 градусів.

У суботу, 23 травня, сильні опади очікуються на північному сході України. Температура від +12 до +20 градусів.

У неділю дощі накриють захід, північ і центр країни. Вдень в Україні очікується від +14 до +20 градусів.

Нагадаємо, протягом 22-23 травня в західних областях України на поверхні ґрунту очікуються заморозки до 0-3°.