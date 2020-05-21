Скачать
Четвер, 21.05.2020
Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів
Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
18-річний український баскетболіст Шульга продовжить кар'єру в NCAA
18-річний український баскетболіст Шульга продовжить кар'єру в NCAA
Астрологи назвали найпривабливіших чоловіків за знаком Зодіаку
Астрологи назвали найпривабливіших чоловіків за знаком Зодіаку

Оксфордську вакцину від коронавірусу обіцяють уже у вересні

Оксфордську вакцину від коронавірусу обіцяють уже у вересні
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Перші дози вакцини від коронавірусу, яку розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, будуть доступні вже у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Astra планує до 30 вересня надати Великій Британії до 30 млн доз і зобов’язалася поставити 100 млн (доз вакцини - ред.) до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, AstraZeneca отримала $1 млрд від Управління перспективних досліджень та розробок у галузі медицини США (BARDA), компанія має угоду на поставку 400 млн доз.

Крім того, BARDA також надали фінансування французькому фармацевтичному гіганту Sanofi. Вакцина, розроблена компанією, ймовірно, в першу чергу піде американцям.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 особи. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вакцина, Оксфордский университет, Розробка, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
02 Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
03 Суперциклон "Амфан" завдав удару по Індії та Бангладеш: пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину
04 Підтримка національного виробника: французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок
05 У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
Росія збільшує кількість зброї за 60 км від українського кордону
Росія збільшує кількість зброї за 60 км від українського кордону
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся