Оксфордську вакцину від коронавірусу обіцяють уже у вересні

Про це повідомляє Bloomberg.
"Astra планує до 30 вересня надати Великій Британії до 30 млн доз і зобов’язалася поставити 100 млн (доз вакцини - ред.) до кінця року", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, AstraZeneca отримала $1 млрд від Управління перспективних досліджень та розробок у галузі медицини США (BARDA), компанія має угоду на поставку 400 млн доз.
Крім того, BARDA також надали фінансування французькому фармацевтичному гіганту Sanofi. Вакцина, розроблена компанією, ймовірно, в першу чергу піде американцям.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 особи. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.