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Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС

Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
14:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 21 травня ухвалила рішення призначити позапланову перевірку NewsOne.

Як повідомляє пресслужба регулятора, метою перевірки стане вивчення дотримання ліцензіатом вимог законодавства щодо неприпустимості розпалювання ворожнечі та ненависті.

«Моніторингом, який проведено 8-10 травня, в ефірі телеканалу NewsOne зафіксовано трансляцію передачі «Протистояння» (ведучі В'ячеслав Піховшек і Діана Панченко). Прямий ефір відбувся 8 травня, а повтори транслювалися 9 і 10 травня. У передачі були поширені висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Закону України «Про інформацію», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поширені в ефірі ТОВ «Новини 24 години» твердження щодо нібито служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС, які озвучили гості передачі Андрій Пальчевський (давав інтерв’ю у форматі прямої трансляції) та Вадим Карасьов, мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалення ворожнечі щодо єврейського народу.

Під час позапланової виїзної перевірки Національна рада перевірить дотримання ліцензіатом зазначених вище законодавчих норм, згідно з якими не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; а також передбачено обов’язок телерадіоорганізацій дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати об’єктивну інформацію.

Крім того, як нагадують у регуляторі, інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

У Нацраді уточнили, що перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.

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Канал, Newsone, Перевірка, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
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