Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС

Як повідомляє пресслужба регулятора, метою перевірки стане вивчення дотримання ліцензіатом вимог законодавства щодо неприпустимості розпалювання ворожнечі та ненависті.
«Моніторингом, який проведено 8-10 травня, в ефірі телеканалу NewsOne зафіксовано трансляцію передачі «Протистояння» (ведучі В'ячеслав Піховшек і Діана Панченко). Прямий ефір відбувся 8 травня, а повтори транслювалися 9 і 10 травня. У передачі були поширені висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Закону України «Про інформацію», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поширені в ефірі ТОВ «Новини 24 години» твердження щодо нібито служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС, які озвучили гості передачі Андрій Пальчевський (давав інтерв’ю у форматі прямої трансляції) та Вадим Карасьов, мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалення ворожнечі щодо єврейського народу.
Під час позапланової виїзної перевірки Національна рада перевірить дотримання ліцензіатом зазначених вище законодавчих норм, згідно з якими не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; а також передбачено обов’язок телерадіоорганізацій дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати об’єктивну інформацію.
Крім того, як нагадують у регуляторі, інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
У Нацраді уточнили, що перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.