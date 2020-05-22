Ослаблення карантину: які обмеження знімають з 22 травня

Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.
Повинен запрацювати громадський транспорт та дитячі садочки.
Що буде дозволено з 22 травня:
проведення спортивних заходів без глядачів за участю не більше 50 осіб; спортивні заходи, в яких будуть брати участь понад 50 осіб, можливі тільки за погодженням МОЗ з наслідками оцінки епідемічних ризиків
проведення релігійних заходів за участю не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі робота готелів, крім функціонування в готелях ресторанів та спа-зон
регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжобласному сполученні при перевезенні пасажирів в межах кількості місць для сидіння
Особливості роботи дитячих садків:
Дитячі садки в регіонах дозволено відкривати з 25 травня У столиці дитячі садки відновлять роботу з 1 червня. Згідно з проектом рекомендацій МОЗ, вранці дитину повинен приймати вихователь групи на території дитсадка за межами будівлі, а батьки та особи, що супроводжують дитину, повинні бути в масках (в тому числі саморобних) або респіраторах, щоб вони закривали рот і ніс, а очікування на території закладу повинне бути обмежене.
Згідно з проектом рекомендацій МОЗ, вранці дитину повинен приймати вихователь групи на території дитсадка за межами будівлі, а батьки та особи, що супроводжують дитину, повинні бути в масках (в тому числі саморобних) або респіраторах, щоб вони закривали рот і ніс, а очікування на території закладу повинне бути обмежене.
Робота транспорту:
З 22 травня дозволені пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні. Метро запрацює з 25 травня Залізничні пасажирські перевезення дозволять з 1 червня.
Прийом і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом буде здійснюватись з 15 червня
Відзначимо, що рішення про пом'якшення карантину в кожному регіоні приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перегляд рішень здійснюється кожні сім днів.