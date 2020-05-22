У МОЗ розповіли, чи готова Україна до другої хвилі коронавірусу

Новини України:Ляшко пояснив, що зараз вітчизняна система охорони здоров'я буде більш підготовлена.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи готова Україна до можливої другої хвилі коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Коли ми запускали карантин, це був карантин для нової невивченої інфекції, коли всі вчилися. Жодна країна світу не знала, за яким сценарієм розвиватиметься поширення вірусу. Зараз є розуміння, які заходи ефективні, і коли ми впроваджуємо адаптивний карантин, ми запускаємо певні заходи пом'якшення за певними сферами економіки", - сказав Ляшко.

За його словами, в разі настання другої хвилі система охорони здоров'я буде більш підготовлена.

"Буде краща можливість лабораторій, і у нас буде можливість і відстежувати індикатори, з якою кількістю хворих справляється наша система охорони здоров'я. Надалі, якщо коронавірусна хвороба пробуде з нами рік, ми зможемо визначати епідеміологічний поріг для кожної території", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже підтверджено понад 20 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Водночас, відсьогодні в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає низку послаблень.