Україна отримала від Азербайджану гуманітарний вантаж

Новини України:Україна отримала 23 тонни гуманітарного вантажу від Азербайджанської Республіки.

Про це поінформувала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора Україна отримала гуманітарний вантаж від Азербайджану. Цей вантаж загальною вагою 23 тонни. Він, зокрема, включає 100 тисяч масок захисних медичних, 5 тисяч комбінезонів, костюмів індивідуального захисту, а також безконтактні термометри, санітайзери та інше медичне обладнання», - сказала Микичак.

Вона зауважила, що «гуманітарний вантаж із Азербайджану Україна отримала в рамках домовленостей, зокрема, телефонної розмови, яка у березні відбулася між президентами наших країн і скріплює дружбу України та Азербайджану».

«Ми з колегами з Офісу президента, міністерства закордонних справ, разом з пані послом Республіки Азербайджан, вчора отримували цей вантаж і засвідчили вдячність і повагу державі Азербайджан у підтримці українського народу в подоланні епідемії», - додала Микичак.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадки.