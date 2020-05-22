У МОЗ назвали обов'язкові умови для перевезень у громадському транспорті

Новини України:Перед кожною поїздкою в обов'язковому порядку потрібно буде проводити дезінфекцію.

Рекомендації щодо пасажирських перевезень під час дії карантинних заходів в Україні були затверджені Міністерством охорони здоров'я.

Про це йшлося в постанові головного санітарного лікаря, пише NEWSONE.

Зазначалося, що згідно з розпорядженням, перевізники повинні призначити людей, які перед початком робочого дня проводитимуть перевірку температури співробітників. Крім цього, пасажири та кондуктори повинні знаходитися в транспортних засобах в масці, а також дотримуватися певної дистанції.

Крім цього, у розпорядженні зазначено, що автостанції необхідно забезпечити антисептиками, а кількість людей у міському транспорті повинно відповідати посадковим місцям. Крім того, перед кожною поїздкою в обов'язковому порядку потрібно буде проводити дезінфекцію.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 23 травня у столиці в звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня - метрополітен.

Водночас сьогодні, 22 травня, на сайті Міністерства охорони здоров'я було розміщено показники епідемічної ситуації в регіонах, відповідно до яких до другого етапу пом’якшення карантину не готові ряд регіонів. Це Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація». Шмигаль наголосив, що рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.