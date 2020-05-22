Скачать
П'ятниця, 22.05.2020
Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці
Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Бокс повернеться в США з червня: бої в готелі і регулярні тести
Бокс повернеться в США з червня: бої в готелі і регулярні тести
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
17:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

В Україні і світі стрімко зростає кількість тих, кому вдалося побороти коронавірусну інфекцію. Водночас, на жаль, збільшується і число її жертв. Коротко про те, що відбувається у зв'язку з пандемією коронавірусу - читайте нижче.

Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає близько 333 тисяч осіб. Водночас, одужали 1,9 мільйона.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 94 702 особи, у Великобританії – 36 124, Італії – 32 486, Франції – 28 218, Іспанії – 27 940 і в Бразилії – 20 047. У Китаї все – 4638, за останній місяць зафіксований один летальний випадок.

У ВООЗ прогнозують, що від коронавірусу особливо сильно постраждає Африка. Зокрема, без швидких дій новий коронавірус може заразити до чверті мільярда людей в Африці протягом першого року пандемії та забрати 190 000 життів.

А в РНБО України не виключають нового спалаху коронавірусу в світі восени - на початку зими.

В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 20 тисяч. За даними МОЗ, на 22 травня зафіксовано 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів видужала.

За минулу добу в країні підтвердили ще 442 випадку коронавірусної інфекції.

Тим часом у МОЗ зазначають, що в разі настання другої хвилі коронавірусу система охорони здоров'я буде більш підготовлена.

За минулу добу інфікування коронавірусом підтверджено у 47 киян, одна людина померла. Загалом на сьогодні в столиці вже 2 тис. 522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Також повідомляється, що в Києві зростає кількість хворих на пневмонію, з початку тижня з цим діагнозом госпіталізовано 167 осіб.

З суботи, 23 травня, розпочне роботу київський зоопарк, вхід на його територію буде дозволено лише у захисних масках.

Також Віталій Кличко пояснив, чому у Києві поки не відкриватимуть басейни та сауни. І нагадав, що на черговому етапі послаблень планують відкрити пляжі.

В Україні відсьогодні діє адаптивний карантин. Це означає, що кожен регіон може самостійно встановлювати обмеження та послаблення в залежності від епідеміологічної ситуації на місцях.

При цьому з 22 травня на українців чекає нова порція пом'якшувальних заходів. Зокрема, дозволяються пасажирські перевезення у містах (крім метро), діяльність готелів, проведення спортивних заходів без глядачів і багато іншого.

З 25 травня повинні запрацювати дитячі сади і метрополітени. Втім, у Києві діти зможуть відвідувати дошкільні заклади з 1 червня.

Примітно, що послаблювати карантинні обмеження будуть не по всіх регіонах. Зокрема, за даними МОЗ, станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом. Серед них - і Київ.

Попри це, мер Києва закликав уряд з 23 травня дозволити відновити у Києві роботу наземного громадського транспорту та торговельних закладів площею до 1 тис. кв. м.

Рекомендації щодо пасажирських перевезень під час дії карантинних заходів в Україні були затверджені Міністерством охорони здоров'я. Пасажири та кондуктори повинні знаходитися в транспортних засобах в масці, а також дотримуватися певної дистанції.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, в яких регіонах відновляться автотранспортні пасажирські перевезення.

Влада Києва просить уряд дозволити відновити роботу Київського метрополітену з 25 травня, як це і планувалося раніше, оскільки "в місті відбувається транспортний колапс". Проте, обмежувати кількість пасажирів у метро після його відкриття не будуть. У наземному транспорті можна буде їздити лише сидячи, стоячих пасажирів не братимуть.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Християни східного обряду святкують “весняного” Миколая
02 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби
03 Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі
04 Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
05 У США заявили про стеження РФ за Трампом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Кривому Розі викрили порностудію
У Кривому Розі викрили порностудію
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся