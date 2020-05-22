Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 22 травня

Новини України:Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

В Україні і світі стрімко зростає кількість тих, кому вдалося побороти коронавірусну інфекцію. Водночас, на жаль, збільшується і число її жертв. Коротко про те, що відбувається у зв'язку з пандемією коронавірусу - читайте нижче.

Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає близько 333 тисяч осіб. Водночас, одужали 1,9 мільйона.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 94 702 особи, у Великобританії – 36 124, Італії – 32 486, Франції – 28 218, Іспанії – 27 940 і в Бразилії – 20 047. У Китаї все – 4638, за останній місяць зафіксований один летальний випадок.

У ВООЗ прогнозують, що від коронавірусу особливо сильно постраждає Африка. Зокрема, без швидких дій новий коронавірус може заразити до чверті мільярда людей в Африці протягом першого року пандемії та забрати 190 000 життів.

А в РНБО України не виключають нового спалаху коронавірусу в світі восени - на початку зими.

В Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 20 тисяч. За даними МОЗ, на 22 травня зафіксовано 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів видужала.

За минулу добу в країні підтвердили ще 442 випадку коронавірусної інфекції.

Тим часом у МОЗ зазначають, що в разі настання другої хвилі коронавірусу система охорони здоров'я буде більш підготовлена.

За минулу добу інфікування коронавірусом підтверджено у 47 киян, одна людина померла. Загалом на сьогодні в столиці вже 2 тис. 522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Також повідомляється, що в Києві зростає кількість хворих на пневмонію, з початку тижня з цим діагнозом госпіталізовано 167 осіб.

З суботи, 23 травня, розпочне роботу київський зоопарк, вхід на його територію буде дозволено лише у захисних масках.

Також Віталій Кличко пояснив, чому у Києві поки не відкриватимуть басейни та сауни. І нагадав, що на черговому етапі послаблень планують відкрити пляжі.

В Україні відсьогодні діє адаптивний карантин. Це означає, що кожен регіон може самостійно встановлювати обмеження та послаблення в залежності від епідеміологічної ситуації на місцях.

При цьому з 22 травня на українців чекає нова порція пом'якшувальних заходів. Зокрема, дозволяються пасажирські перевезення у містах (крім метро), діяльність готелів, проведення спортивних заходів без глядачів і багато іншого.

З 25 травня повинні запрацювати дитячі сади і метрополітени. Втім, у Києві діти зможуть відвідувати дошкільні заклади з 1 червня.

Примітно, що послаблювати карантинні обмеження будуть не по всіх регіонах. Зокрема, за даними МОЗ, станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом. Серед них - і Київ.

Попри це, мер Києва закликав уряд з 23 травня дозволити відновити у Києві роботу наземного громадського транспорту та торговельних закладів площею до 1 тис. кв. м.

Рекомендації щодо пасажирських перевезень під час дії карантинних заходів в Україні були затверджені Міністерством охорони здоров'я. Пасажири та кондуктори повинні знаходитися в транспортних засобах в масці, а також дотримуватися певної дистанції.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, в яких регіонах відновляться автотранспортні пасажирські перевезення.

Влада Києва просить уряд дозволити відновити роботу Київського метрополітену з 25 травня, як це і планувалося раніше, оскільки "в місті відбувається транспортний колапс". Проте, обмежувати кількість пасажирів у метро після його відкриття не будуть. У наземному транспорті можна буде їздити лише сидячи, стоячих пасажирів не братимуть.