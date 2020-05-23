Скачать
Субота, 23.05.2020
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками
Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу

В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
09:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 23 травня в Україні лабораторно підтвердили 20 580 випадків COVID-19. За добу - 432 нові випадки.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 432 особи. З них - 60 дітей та 93 медпрацівники, було госпіталізовано 107 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужали 344 особи. Загалом за весь час пандемії захворіли 20 580 осіб", - сказав Степанов.

За словами міністра, загалом одужали 6929 осіб, а летальних випадків 605.

У Раді ще один нардеп заразився COVID-19

За попередню добу здійснено 10 248 досліджень методом ПЛР.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області - 59, Львівській області - 45, Рівненській області - 45, м. Київ - 47", - уточнив Степанов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Україна, Суспільство, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Раді ще один нардеп заразився COVID-19
02 На Рівненщині за добу коронавірусом захворіли 32 людини
03 Країни Європи не підтримали США у виході із Договору про відкрите небо
04 У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
05 У Києві повідомили про підозру чоловіку через побиття поліцейського
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся