В українській армії - пів сотні хворих на коронавірус

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11:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 23 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 50 осіб. Загалом за час пандемії одужали 89 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 255 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 23 особи. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, шість військовослужбовців (Рівненська область – 3 особи, Закарпатська, Волинська та Чернівецька область – по 1 особі) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.

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Армия, ЗСУ, Хвороба, Коронавірус.
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