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Кулеба привітав мусульман із закінченням Рамадану

Кулеба привітав мусульман із закінченням Рамадану
02:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Facebook

Новини України:Кулеба привітав мусульман України та усього світу з Ід аль-Фітр.

Міністр закордонних справ привітав мусульман України зі святом Ораза-байрам.

Про це він написав у Twitter.

“Вітаю мусульман України та усього світу з Ід аль-Фітр! Нехай це свято принесе мир, благополуччя і любов у ваші домівки. Бажаю усім послідовникам Ісламу радості, родинного затишку і добробуту!”, — написав Кулеба.

Ораза-байрам (або Свято розговіння) є другим за значенням мусульманським святом після Курбан-байраму, або Дня жертвопринесення.

Напередодні, в останній день Рамадану, мусульмани, за традицією, прибирали приміщення, купували новий одяг для всіх членів сім’ї, запасалися подарунками і набували необхідні до Свята розговіння.

У дні Ораза-байрам прийнято вітати близьких, відвідувати могили, роздавати гроші бідним. Ті, хто не постив, передають до фонду мечеті спеціальну милостиню — закят. Він встановлений для людей забезпечених, у яких є заощадження.

Відповідно до правил такі мусульмани повинні пожертвувати сорокову частину тих грошей, що не витратило на себе.

Священний для мусульман місяць Рамадан в 2020 році припав на розпал пандемії коронавірусу: пост із забороною їсти у світлий час дня тривав з 24 квітня до 23 травня.

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Все по темі:

МЗС, Мусульмани, Дмитро Кулеба, Ораза-байрам.
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