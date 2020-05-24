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Разумков відреагував на смерть Давиденка: "Розслідування має бути оперативним"

Разумков відреагував на смерть Давиденка: "Розслідування має бути оперативним"
02:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Разумков заявив, що розслідування має бути оперативним та максимально об’єктивним.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наголосив, що розслідування смерті народного депутата Валерія Давиденка має бути оперативним та об‘єктивним.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті парламенту.

"Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка. Наразі обставини загибелі народного депутата з’ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича. Світла пам’ять", - заявив він.

Як повідомлялося, нардеп Валерій Давиденко знайдений застреленим у своєму офісі.

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Спикер, Депутат, Смерть, Нардеп, Дмитро Разумков, Валерий Давиденко.
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