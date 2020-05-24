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Чехія почала видачу робочих віз українцям

Чехія почала видачу робочих віз українцям
05:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Чехія частково відновила візовий процес для українців.

Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу консульських відділів, спрямовану на видачу робочих віз українцям. Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня, Посольство ЧР в Києві відкриє консульський відділ у понеділок, 25 травня.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, передає Radio Prague International.

“Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію для чеської системи охорони здоров’я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону”, — зазначив очільник МЗС Чехії.

“Прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження Посвідки на постійне проживання українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров’я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які на даний момент знаходяться в Чеській Республіці”, — пише видання.

“Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не представляється можливою, тому що центральна українська влада в зв’язку з епідеміологічною ситуацією не дала дозвіл на відновлення їх роботи”, — пояснив заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек.

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Львов, Чехия, Томаш Петршичек, Робочі візи.
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