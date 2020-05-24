Відповідальний за збиття літака "МАУ" в небі над Тегераном оператор ракетної системи

Новини України:Садекі повідомив, що направив запит міністру 23 квітня і отримав відповідь тільки напередодні.

Відповідальним за збиття українського літака авіакомпанії "МАУ" в небі над Тегераном є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" в сформованих на той час умовах, повідомляє видання "Радіо Свобода" з посиланням на колишнього іранського депутата Махмуда Садекі.

Така відповідь міститься в запиті, який Махмуд Садекі відправив на ім'я міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі стосовно причини катастрофи українського літака.

Садекі повідомив, що направив запит міністру 23 квітня і отримав відповідь тільки напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи обвинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" Міністерства оборони, коли прийняв рішення про запуск ракети.

4 квітня іранські військові чиновники повідомили, що у справі про збиття українського лайнера затримано одну особу, яка перебуває під слідством.

Як повідомлялося раніше, пасажирський літак Boeing 737-800, авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився поблизу міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими.

Пізніше Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.