Сьогодні закінчився священний місяць ісламу Рамадан

Новини України:Цей місяць є найважливішим і найурочистішим для мусульман.

Рамадан, у якому 30 днів, є cвященним місяцем Ісламу. Мусульмани дуже чекають на нього, адже вважається, що саме у Рамадан Бог надіслав Пророку Мухаммеду перше одкровення Корану. А вже згодом Всевишній звелів мусульманам постити в Рамадан. Отже протягом усього місяця дотримується суворий піст.

Сьогодні настало свято Разговляння — Ід аль-Фітр (або Ораза-байрам).

У дні Ораза-байрам прийнято вітати близьких, відвідувати могили, роздавати гроші бідним. Ті, хто не постився, передають до фонду мечеті спеціальну милостиню — закят. Він встановлений для людей забезпечених, у яких є заощадження. Відповідно до правил такі мусульмани повинні пожертвувати сорокову частину тих грошей, що не витратило на себе.

Священний для мусульман місяць Рамадан в 2020 році припав на розпал пандемії коронавірусу: пост із забороною їсти у світлий час дня тривав з 24 квітня до 23 травня.

Ураза-байрам — один з двох головних днів ісламського календаря, що знаменує завершення посту. Традиція святкування дня розговіння почалася з часів пророка Мухаммеда, з 624 року. Ураза-байрам відзначають в перший день наступного за Рамаданом місяця Шавваль.

У цей день віруючі вітають один одного словами Ід мубарак! (Благословенного свята!). До урочистого дня мусульмани готуються відповідально: роблять прибирання, готують святкові страви, роздають милостиню малозабезпеченим — це можуть бути гроші або сухі продукти.

Під час Ураза-байраму віруючі надягають кращий одяг і ходять в гості, відвідують могили близьких людей. Перед трапезою обов’язково слід промовити молитву. У це свято прийнято радіти і веселитися: діти беруть участь в різних іграх, відвідують сусідів, які роздають їм солодощі.

Святковим днем вважається перший день місяця шавваль, але за традицією школи, установи та магазини в мусульманських країнах зазвичай не працюють ще кілька днів.