Скачать
Неділя, 24.05.2020
В Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19
В Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
Збірні Латвії і Фінляндії зіграють у фіналі віртуального чемпіонату світу з хокею
Збірні Латвії і Фінляндії зіграють у фіналі віртуального чемпіонату світу з хокею
Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках

Вчені спрогнозували можливе закінчення пандемії COVID-19 в грудні цього року

Вчені спрогнозували можливе закінчення пандемії COVID-19 в грудні цього року
10:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Пандемія коронавірусу в світі може завершитися в грудні 2020 року.

Про це свідчать дослідження вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну, повідомляє New York Post.

«Світ може розраховувати на те, що пандемія зникне в грудні», - йдеться в повідомленні.

У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень.

Як відзначає видання, в Сінгапурському університеті технологій та дизайну дослідники використовують штучний інтелект для постійного оновлення своїх графіків «життєвого циклу» пандемії по країнах світу.

Наприкінці квітня їх прогнози показували, що в США не буде вірусу 20 вересня, а у Великій Британії — кінець коронавірусу настане вже 27 серпня. Але з тих пір вчені видалили графіки зі свого веб-сайту, опублікувавши заяву про відмову від відповідальності, підкресливши, що дослідження проводилося виключно в освітніх цілях і не може містити помилки.

Вчені університету попереджають, що їх результати постійно розвиваються і неточні, і що їх прогнози не повинні призводити до поспішного згортання обмежувальних заходів по всьому світу.

«Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозованих датах закінчення (пандемії - ред.), небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль, і викликати поширення вірусу», - сказали вони.

Станом на ранок 24 травня у світі зафіксовано 5 414 407 випадків коронавірусу, 2 247 963 людини одужали і 344 025 загинули. За останню добу у світі було виявлено 9 464 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, прогнози, Вчені, Світ, Covid-19, Закінчення, Грудень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
02 Авіакомпанія Lauda закриває свою базу у Відні
03 У Мексиці стався потужний землетрус
04 New York Times відвела першу шпальту газети для імен жертв COVID-19 в США
05 Кулеба привітав мусульман із закінченням Рамадану
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності
Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності
У Мексиці стався потужний землетрус
У Мексиці стався потужний землетрус
Король Марокко помилував майже 500 ув'язнених знагоди свята
Король Марокко помилував майже 500 ув'язнених знагоди свята
Сьогодні закінчився священний місяць ісламу Рамадан
Сьогодні закінчився священний місяць ісламу Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся