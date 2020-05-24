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Стало відомо за яких умов можливий перехід на наступний етап пом’якшення

Стало відомо за яких умов можливий перехід на наступний етап пом’якшення
11:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це міністр сказав на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що перехід на наступний етап адаптивного карантину можливий лише при дотриманні відповідних критеріїв, запроваджених урядом.

"Зараз є багато запитань щодо критеріїв, які визначено постановою уряду по пом'якшенню карантину, другий етап якого розпочався в нас з 22 травня. Там 3 ознаки. Серед цих ознак особливо ставлять питання щодо кількості тестувань. Він у нас визначений як 12 тестувань на 100 тисяч населення. І запитують, чи можна знизити цей показник, тому що є невелика кількість захворювань. Я вам можу сказати дуже просто – якщо взагалі не тестувати, то й кількості хворих не буде. Я маю на увазі – на папері", - зазначив Степанов.

Міністр наголосив на важливості усіх трьох критеріїв для пом'якшення карантину.

"Тому зрозуміло, що всі без виключення критерії – як і інцидентність, тобто кількість захворювань за останні 7 днів, так і кількість задіяних ліжок в медичних закладах, яка повинна не перевищувати 50%, так і кількість тестувань за останні 7 днів, які повинні бути не менше ніж 12 тестувань на 100 тисяч населення. Вони всі є достатньо важливими. І тільки при дотриманні цих критеріїв, згідно нашої постанови, рішення уряду щодо запровадження адаптивного карантину, можливий перехід на наступний етап", - підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Для того, щоб область могла переходити на адаптивну модель, встановлено три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19 в регіоні: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.

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МОЗ, Степанов, Этап, Умови, Послаблення, Адаптивний карантин.
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