За добу в Україну спецрейсами повернулось близько 1300 громадян

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Минулої доби прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 1290 громадян України.

"Вони прибули літаками з Талліна (Естонія), Франкфурта (Німеччина), Дубровніка (Хорватія), Бєлграда (Сербія), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нідерланди) та Рієки (Хорватія)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг усіх без виключення пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявили. На погіршення стану здоров’я жоден із пасажирів не скаржився.

Так, усі громадяни, котрі прибули спецрейсами, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Проте одна людина висловила бажання пройти обсервацію.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд понад 22,3 тис. осіб.

Нагадаємо, що до України з Туреччини евакуювали ще 38 громадян.