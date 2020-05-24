Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 24 травня

Новини України:Більш як 5,3 мільйона людей у світі заразилися коронавірусом. В Україні кількість інфікованих наближається до 21 тисячі.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 24 травня у світі зафіксовано більш як 5,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. За добу, зокрема, підтвердилося майже 100 тисяч нових епізодів інфікування.

Від початку пандемії від COVID-19 померло понад 342 тисячі людей. Водночас, одужали від коронавірусної хвороби більш ніж 2,1 мільйона пацієнтів.

В Україні наразі підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом. Всього від початку пандемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло 617 людей. Водночас 7 108 пацієнтів одужали.

За минулу добу в Україні зафіксовано 406 нові випадки зараження та 12 смертей від коронавірусної хвороби.

На сьогодні у столиці зафіксовано вже 2 623 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Усього від коронавірусу померло 59 людей.

Минулої доби, зокрема, коронавірусну інфекцію виявлено у 54 киянин, одна людина померла.

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, чому наразі не можна дозволити відкривати фуд-корти і розважальні зони в торгово-розважальних центрах.

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