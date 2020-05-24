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Маски та соціальна дистанція не зникнуть після завершення карантину

Маски та соціальна дистанція не зникнуть після завершення карантину
15:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

У Мінстерстві охорони здоров’я вважають, що більшість елементарних обмежень залишаться у повсякденному житті навіть після закінчення карантину в Україні, зокрема, засоби індивідуального захисту і соціальне дистанціювання. 

Так, міністр зазначив, що Україна обрала стратегію адаптивного карантину - стратегію стримування пандемії.

"У нас немає різкого зниження захворюваності. Ми бачимо, що протягом місяця ми коливаємося в одних і тих же рамках - від 350 до 550 випадків щодня", - сказав Степанов.

Він підкреслив, що МОЗ не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) з повсякденного життя та зняття всіх обмежень навіть після п'ятого етапу пом’якшення карантину в Україні.

"Ми б дуже хотіли, щоб вона (кількість захворювань - ред.) почала знижуватися і щоб були зняті всі без виключення обмеження. Але життя таке, я думаю, що ми все одно будемо тривалий час користуватися елементарними ЗІЗ, соціальною дистанцією", - вважає Степанов.

Нагадаємо, з 22 травня в Україні розпочався другий етап виходу з карантину, проте сьогодні до другого етапу пом’якшень карантину не готові 9 областей.

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МОЗ, Маски, Карантин, Степанов, Обмеження, Повсякденне життя.
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