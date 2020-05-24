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У МЗС повідомили про звільнення з полону африканських піратів 7 українських моряків

У МЗС повідомили про звільнення з полону африканських піратів 7 українських моряків
16:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на особистій сторінці у Twitter, інформує УНН.

 Сімох українських моряків, членів екіпажу судна MSC TALIA F, яких захопили в березні у Гвінейській затоці, звільнили з полону. 

"22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули,посольства України в Нігерії, компанія-судновласник - спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому", - повідомив голова МЗС.

Нагадаємо, 22 березня біля берегів Африки у Гвінейській затоці пірати напали на судно MCS TALIA F, що йшло під прапором Португалії. Стало відомо, що із судна викрали сімох членів екіпажу – громадян України.

Загалом на судні перебувало 17 людей. Після нападу судно, яке перевозить контейнери, продовжило свій рейс.

Як повідомлялося раніше в УНН, ув’язнені в Лівії українські моряки оголошують голодування: у МЗС повідомили про ситуацію.

Нагадаємо, у березні з полону піратів звільнили українського моряка.

Також у МЗС повідомили про стан українця, якого викрали пірати біля берегів Африки.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!

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МЗС, Гвинея, Звільнення, Українці, Пірати, Полон.
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