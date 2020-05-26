У світі - понад 5,5 мільйона інфікованих коронавірусом

Новини України:Загальне число випадків коронавірусу у світі станом на ранок вівторка вже перевищило 5,59 мільйона, а число померлих – майже 348 тисяч.

Про це свідчать дані Worldometer

Так, станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає 5 590 358, включаючи 347 907 летальних.

Водночас 2 366 574 особи вже вилікувалися від коронавірусу.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 706 226), Бразилія (376 669) та Російська Федерація (353 427).

Варто зазначити, що число нових випадків коронавірусу в Західній Європі далі все зменшується.

В Україні ж станом на ранок 26 травня виявлено 21,245 хворих, 623 пацієнти померли, а 7 234 – одужали.