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Вівторок, 26.05.2020
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Коронавірус в Україні та світі: найважливіше на ранок 26 травня

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше на ранок 26 травня
10:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:У світі на сьогодні зафіксовано майже 5,5 млн епізодів зараження, а в Україні лабораторно підтверджено понад 21 тисячу випадків COVID-19.

Коронавірус в світі - статистика

В Україні поступово пом'якшують карантинні обмеження, хоча у всьому світі все ще вирує пандемія. У МОЗ заявили, що Україна перейшла від стратегії зниження до стратегії стримування захворюваності на COVID-19.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, за даними на ранок 26 травня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, в світі складає 346 232 людини. Водночас, одужали 2 231 738.

Всього у світі з початку епідемії зафіксовано 5 495 061 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 662 302), Бразилія (374 898), Росія (353 427), Велика Британія (262 547), Іспанія (235 400), Італія (230 158), Франція (183 067), Німеччина (180 600) і Туреччина (157 814).

В Україні станом на ранок 26 травня зафіксовано 21 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 644 летальних (+21 за добу), 7 575 пацієнтів видужали (+341 за добу).

За добу було зафіксовано 339 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому, в Україні фіксують зростання динаміки розповсюдження коронавірусу. Вчора повідомлялося про 259 нових заражених, тому сьогоднішні дані вищі на 80 випадків.

У МОЗ визнали, що медична система України не була готова до епідемії, і це стало причиною високого відсотка захворюваності COVID-19 серед медичних працівників. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на сьогодні коронавірус підтверджений у 4112 медиків.

В Чернівецькій облдержадміністрації заявили, що регіон знаходиться на стадії "плато" за показниками хворих коронавірусом.

Чернівецька область постраждала від епідемії найбільше. За добу 25 травня в області підтвердили ще 18 випадків зараження, було досліджено майже 300 нових зразків. Таким чином, загальна кількість хворих становить 3101-го пацієнта.

У Києві сталася пожежа в Олександрівській лікарні - медичному закладі, де лікують, в тому числі, хворих з коронавірусною інфекцією. Рятувальники з'ясували, що вогнем пошкоджено електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв. метри.

Головний лікар лікарні Людмила Антоненко заявила, що первісна версія про коротке замикання проводки не підтвердилася. Зате фахівці кажуть, що це був навмисний підпал.

У Міністерстві освіти і науки вважають можливим проведення іспитів з 1 червня в приміщеннях ВНЗ - за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше десяти осіб.

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу. Лабораторію звинуватили в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Тепер тимчасово виконувати обов'язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко.

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Статистика, Світ, Коронавірус.
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