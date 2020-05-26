В Україні за минулу добу 339 нових випадків COVID-19

Новини України:За добу проведено 9653 ПЛР-тести.

339 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу станом на ранок вівторка, 21 особа із раніше захворілих померла, 341 людина одужала, тоді як днем раніше повідомлялося про 259 нових випадків захворювання на COVID-19 за попередню добу, 24 травня - про 406 нових хворих, а 23 травня - про 432.

"В Україні за минулу добу зафіксовано 339 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцією, з них 35 у дітей і 71 у медичних працівників. Госпіталізовано до закладів охорони здоров'я 116 осіб. Одужала за добу 341 особа, померла 21 людина", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу вранці у вівторок.

За його словами, кількість інфікованих наростаючим підсумком становить 21 584 особи (1 581 дитина, 4 183 медики), з них - 644 летальних, 7 575 осіб (зокрема 1913 медиків) одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 за добу у Львівській області - 45, Рівненській області - 41 та в Києві - 58 випадків.

За добу проведено 9653 ПЛР-тести.

Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у понеділок вранці, наразі в Україні на COVID-19 хворіють 13 365 осіб, що на 23 менше, ніж днем раніше.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України у Facebook, загалом в Україні досліджено 301 736 зразків методом ПЛР.

Загалом на амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, із них 1318 дітей і 3405 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 6736 осіб, із них 263 дитини і 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.