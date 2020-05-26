У світі утримують більше ніж 370 українських моряків

Новини України:Про це в ефірі одного з телеканалів сказав керівник проектів благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко, передає УНН.

У світі утримується 371 український моряк. Більше 300 з них - заарештовані в Греції, Туреччині та Італії.

"В полоні у нігерійських піратів на сьогоднішній день, якщо мені пам'ять не зраджує, один моряк український. З різних причин - арешти і так далі. В Греції, Туреччині та Італії - там близько 300 наших співвітчизників перебуває. Відповідно, хтось із них уже засуджений, хтось ще чекає суду. Основні звинувачення - це перевезення нелегальних мігрантів. І ще десь близько 50 людей по всьому світу з тими чи іншими різними проблемами. Те ж саме і Лівія. Там 18 осіб - це "RUTA" і "Captain Khayyam" екіпажі. Екіпаж "Tecne", 2 людини, в Нігерії ", - сказав Андрій Шевченко.

Він зазначив, що моряків "Captain Khayyam" утримують вже 4 роки, а моряків танкера "RUTA" - 3 роки.

Нагадаємо, про ціну викупу для звільнення українських моряків з полону домовлялися два місяці.