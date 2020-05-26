Скачать
Вівторок, 26.05.2020
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята

Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята

Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята
17:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Свято Вознесіння Господнього завжди припадає на 40-й день після Світлого Воскресіння Христового.

Вознесіння Господнє – одне з дванадцяти головних православних свят. Воно має велике значення для християн, адже встановлене на згадку про визначну євангельську подію – вознесіння Ісуса на небо.

Якого числа Вознесіння у 2020 році

Вознесіння – перехідне свято, тобто не має сталої дати відзначання. Коли саме його святкуватимуть, залежить від Великодня. При цьому Вознесіння Господнє завжди припадає на четвер, на 40-й день після святкування Світлого Воскресіння Христового.

Оскільки у 2020 році Великдень святкували 19 квітня, провівши нескладні підрахунки, можна встановити, що Вознесіння Господнє цього року у православних християн припадає на четвер, 28 травня.

Що являє собою свято Вознесіння

Так, згідно із євангельським оповіданням, на 40-й день після свого воскресіння Христос вознісся на небо, відкривши вхід у Царство Небесне і подарувавши людям надію на порятунок їхніх грішних душ, прощення і вічне життя.

Відбулося це так: у день Вознесіння Господь зібрав апостолів у Віфанії, на горі Елеон. Ісус Христос благословив їх, після чого вознісся на небо. Свято Вознесіння встановлене на честь цієї важливої події, а також на пам’ять про обіцянку щодо другого пришестя Христа.

Вознесіння Господнє: традиції

У всіх православних храмах цього дня проводяться урочисті служби, тож віруючі намагаються відвідати церкву й приділити час молитві. Після служби люди повертаються додому і збираються за святковим столом. Крім традиційних частувань, господині печуть прямокутний пиріг з цибулею і прикрашають його перекладинами, які символізують драбинку – шлях Христа на Небеса.

Що не можна робити у день Вознесіння

У це свято віруючим слід утриматися від скандалів. Не можна також лаятися, провокувати та вступати в конфлікти, грубити. На свято Вознесіння краще відмовитися від важкої фізичної роботи також. Віруючим не варто трудитися в городі або займатися ремонтом. Крім того, не можна голосно кричати, розкидати на вулиці сміття і плювати на землю. У народі вірили, що можна ненароком потрапити в Христа, який проводить свій останній день з людьми. Не рекомендовано в цей день вінчатися або влаштовувати церемонію одруження. Якщо є можливість, то краще перенести цю радісну подію на інший день.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Традиції, Святкування, Вознесіння Господнє.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь
02 Jerry Heil заспівала про любовний трикутник (Відео)
03 Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
04 Стало відомо, хто буде режисером Індіани Джонса 5
05 На третьому етапі послаблення карантину відкриють спортзали та басейни
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
На австрійському радіо триває український тиждень
На австрійському радіо триває український тиждень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся