Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята

Новини України:Свято Вознесіння Господнього завжди припадає на 40-й день після Світлого Воскресіння Христового.

Вознесіння Господнє – одне з дванадцяти головних православних свят. Воно має велике значення для християн, адже встановлене на згадку про визначну євангельську подію – вознесіння Ісуса на небо.

Якого числа Вознесіння у 2020 році

Вознесіння – перехідне свято, тобто не має сталої дати відзначання. Коли саме його святкуватимуть, залежить від Великодня. При цьому Вознесіння Господнє завжди припадає на четвер, на 40-й день після святкування Світлого Воскресіння Христового.

Оскільки у 2020 році Великдень святкували 19 квітня, провівши нескладні підрахунки, можна встановити, що Вознесіння Господнє цього року у православних християн припадає на четвер, 28 травня.

Що являє собою свято Вознесіння

Так, згідно із євангельським оповіданням, на 40-й день після свого воскресіння Христос вознісся на небо, відкривши вхід у Царство Небесне і подарувавши людям надію на порятунок їхніх грішних душ, прощення і вічне життя.

Відбулося це так: у день Вознесіння Господь зібрав апостолів у Віфанії, на горі Елеон. Ісус Христос благословив їх, після чого вознісся на небо. Свято Вознесіння встановлене на честь цієї важливої події, а також на пам’ять про обіцянку щодо другого пришестя Христа.

Вознесіння Господнє: традиції

У всіх православних храмах цього дня проводяться урочисті служби, тож віруючі намагаються відвідати церкву й приділити час молитві. Після служби люди повертаються додому і збираються за святковим столом. Крім традиційних частувань, господині печуть прямокутний пиріг з цибулею і прикрашають його перекладинами, які символізують драбинку – шлях Христа на Небеса.

Що не можна робити у день Вознесіння

У це свято віруючим слід утриматися від скандалів. Не можна також лаятися, провокувати та вступати в конфлікти, грубити. На свято Вознесіння краще відмовитися від важкої фізичної роботи також. Віруючим не варто трудитися в городі або займатися ремонтом. Крім того, не можна голосно кричати, розкидати на вулиці сміття і плювати на землю. У народі вірили, що можна ненароком потрапити в Христа, який проводить свій останній день з людьми. Не рекомендовано в цей день вінчатися або влаштовувати церемонію одруження. Якщо є можливість, то краще перенести цю радісну подію на інший день.