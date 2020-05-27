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Пандемія: у світі від Covid-19 померло більш ніж 350 тисяч людей

Пандемія: у світі від Covid-19 померло більш ніж 350 тисяч людей
06:18 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:У світі коронавірусом інфікувались майже 5,6 млн осіб, померло - понад 350 тисяч.

Станом на 6:00 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 350 453 особи. У свою чергу, одужали 2 286 879 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі зафіксовано 5 588 400 інфікованого.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 98 902 особи, Великій Британії — 36 996, Італії — 32 955, Іспанії — 27 117, Франції — 28 533 і в Бразилії — 24 512. У Китаї загалом — 4638, за останній місяць зафіксовано один летальний випадок.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 680 913), Бразилія (391 222), Росія (362 342), Велика Британія (266 599), Іспанія (236 259), Італія (230 555), Франція (182 847), Німеччина (181 200) і Туреччина (158 762).

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 21 584 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 644 — летальні.

Коронакриза: Макрон пообіцяв підтримати відчизняний автопром

Починаючи з 22 травня в Україні подовжили карантин на місяць — до 22 червня, з поетапним послабленням протиепідемічних обмежень. Зокрема, з понеділка у Києві та Харкові зранку відновив роботу метрополітен, трохи пізніше відкрилось метро й у Дніпрі.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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