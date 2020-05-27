Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.

"Продаж квитків відкрито на поїзди № 8/7 Одеса-Харків, № 20/19 Лисичанськ-Київ, № 53/54 Дніпро-Одеса, № 63/64 Харків-Київ, № 105/106 Київ-Одеса та № 791/792 Київ-Кременчук, № 81/82 Харків-Новоолексіївка, № 125/126 Київ-Костянтинівка та № 10/9 Київ-Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що відповідно до постанови уряду №392, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда № 7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн. Найближчим часом можна буде їх придбати у касах.

"Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону", - наголошується в повідомленні.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на п’ять поїздів Інтерсіті+. Нагадаємо, що на тлі викликаної пандемією COVID-19 кризи українська влада не має наміру підвищувати ціни на залізничні квитки після відновлення перевезень.