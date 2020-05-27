Скачать
Середа, 27.05.2020
В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321
В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321
ООН закликала ВР прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції
ООН закликала ВР прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото
Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова показала відверте фото

Літнє сонцестояння: що це і коли буде

Літнє сонцестояння: що це і коли буде
09:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:У цьому році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня.

Літнє сонцестояння - це час, коли висота підйому сонця на небосхилі є найвищою.

День літнього сонцестояння відбувається, як правило, 20 або 21 червня, в залежності від року. У високосні роки він зазвичай настає 20 червня, а у звичайний рік - 21 червня.

Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі та початок зими в південній півкулі.

Сонцестояння — такий момент у річному обертанні Землі навколо Сонця, коли спостерігається найкоротший день або найкоротша ніч. Розрізняють літнє і зимове сонцестояння. При цьому спостерігається найдовший або найкоротший день. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 грудня або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день і найдовша ніч, а літнє — 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найдовший день і найкоротша ніч.

З 23 червня день почне скорочуватись. У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє і зимове сонцестояння.

Протягом тисячоліть цей день наділявся містичним і святковим значенням. На день літнього сонцестояння багато народів Європи влаштовували масові святкові гуляння, а також проводили різноманітні містичні обряди.

Вважалося, що в цей день збуваються всі бажання, варто тільки попросити. Також наші предки вірили, що в день літнього сонцестояння можна було змінити свою долю. Як раз тому, що виконувалися найзаповітніші бажання.

За словами нумерологів, день літнього сонцестояння 21 червня по-іншому називають Літа, це кельтське свято. "Літа" перекладається з англосакського як "найдовший день". Ніч на 21 червня є магічною. Всі стародавні ритуали в цей період пов'язані з Сонцем. Враховуючи культ Сонця у кельтських народів, всі обряди та ритуали в цей час пов'язані з жовтим кольором.

У всіх обрядах і ворожіннях в це свято присутні трава, квіти та в першу чергу звіробій. В цю ніч активізуються всі цілющі й захисні сили трав. Можна займатися різними ворожіннями, а також виготовляти різного роду талісмани.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Природа, Літнє Сонцестояння, Коли буде, Що це.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Експосли США: Ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки
02 Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
03 Пандемія: у світі від Covid-19 померло більш ніж 350 тисяч людей
04 В Росії у домашньої кішки виявили коронавірус
05 Джоан Роулінг опублікувала перші розділи нової казки "Ікабог"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Діаспора в Австралії обурилася радянською символікою на ТБ
Діаспора в Австралії обурилася радянською символікою на ТБ
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів
Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
На ринку з'явилася рання черешня: звідки везуть і скільки коштує
На ринку з'явилася рання черешня: звідки везуть і скільки коштує
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся