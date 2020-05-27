Літнє сонцестояння: що це і коли буде

Новини України:У цьому році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня.

Літнє сонцестояння - це час, коли висота підйому сонця на небосхилі є найвищою.

День літнього сонцестояння відбувається, як правило, 20 або 21 червня, в залежності від року. У високосні роки він зазвичай настає 20 червня, а у звичайний рік - 21 червня.

Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі та початок зими в південній півкулі.

Сонцестояння — такий момент у річному обертанні Землі навколо Сонця, коли спостерігається найкоротший день або найкоротша ніч. Розрізняють літнє і зимове сонцестояння. При цьому спостерігається найдовший або найкоротший день. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 грудня або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день і найдовша ніч, а літнє — 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найдовший день і найкоротша ніч.

З 23 червня день почне скорочуватись. У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє і зимове сонцестояння.

Протягом тисячоліть цей день наділявся містичним і святковим значенням. На день літнього сонцестояння багато народів Європи влаштовували масові святкові гуляння, а також проводили різноманітні містичні обряди.

Вважалося, що в цей день збуваються всі бажання, варто тільки попросити. Також наші предки вірили, що в день літнього сонцестояння можна було змінити свою долю. Як раз тому, що виконувалися найзаповітніші бажання.

За словами нумерологів, день літнього сонцестояння 21 червня по-іншому називають Літа, це кельтське свято. "Літа" перекладається з англосакського як "найдовший день". Ніч на 21 червня є магічною. Всі стародавні ритуали в цей період пов'язані з Сонцем. Враховуючи культ Сонця у кельтських народів, всі обряди та ритуали в цей час пов'язані з жовтим кольором.

У всіх обрядах і ворожіннях в це свято присутні трава, квіти та в першу чергу звіробій. В цю ніч активізуються всі цілющі й захисні сили трав. Можна займатися різними ворожіннями, а також виготовляти різного роду талісмани.