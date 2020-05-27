В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіла 321 особа. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 905 особи...", - сказав Степанов.
За його словами, за добу захворіли 14 дітей та 58 медпрацівників, зафіксовано 14 летальних випадків, одужали 420 осіб.
Загалом в Україні одужали 7 995 осіб, 658 - летальних випадків.
Степанов повідомив, що за попередню добу здійснено 9 412 тестувань методом ПЛР.
Набільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області - 43, Рівненській - 39 та м. Київ - 29, додав він.