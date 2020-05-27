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Понад 90% фейків про коронавірус “народилися” у Китаї та Росії

Понад 90% фейків про коронавірус “народилися” у Китаї та Росії
11:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Росія й Китай відповідальні за 92% дезінформації у світі щодо коронавірусу (COVID-19).

Таку думку виданню CBC висловив керівник Оксфордського інституту інтернету Філіп Гаувард.

«Ми спостерігаємо досить вагоме зростання дезінформації, яку поширюють іноземні державні, особливо Росія та Китай», - повідомив він.

Він додав, що разом Москва й Пекін відповідальні за понад 90% поширеної дезінформації щодо коронавірусу у світі.

«Фактично 92% дезінформації (щодо COVID-19 – ред.) у світі мають своє походження з Росії та Китаю», - зауважив Гаувард.

За словами міжнародного експерта з Інституту лідерства у Вашингтоні Рона Нерінга, у соціальних мережах досі можна знайти «тонни» інформації, що була опублікована росіянами та досі не була ані перевірена, ані виправлена.

Зазначається, що минуло тижня дослідники з Університету Карнегі-Меллон в американському Пітсбурзі виявили, що близько 45% твітів, пов’язаних із пом’якшенням карантину, були опубліковані ботами й відображали меседжі Росії й Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня у світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужали та 352 225 померли.

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Китай, Фэйк, Росія, Коронавірус, Відповідальні.
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