Україна може відмовитись від використання гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

Новини України:Раніше ВОЗ тимчасово припинила клінічні випробування цього препарату як ліків від коронавірусу.

Українські експерти розглянуть питання вилучення гідроксихлорохіну з протоколу лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з огляду на невдалий досвід його використання.

Таку заяву на брифінгу зробив міністр охорони здоров`я Максим Степанов. За його словами, цього тижня збереться робоча група з провідних українських спеціалістів-медиків, яка розгляне доцільність застосування препарату.

"З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, того, що відбувається у світі, з урахуванням нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть вже ухвалювати рішення, яке потім буде надано мені на затвердження", - заявив міністр.

Раніше повідомлялось, що Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово припинила клінічні випробування гідроксихлорохіну і хлорохіну як ліків від коронавірусу. З’ясувалося, що препарат може підвищувати ризик смерті серед пацієнтів з COVID-19.

Глава ВООЗ заявив, що обидва препарати в цілому безпечні для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.