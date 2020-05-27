Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти

Новини України:Встановлений на честь апостолів Петра і Павла піст є не дуже суворим. У певні дні, зокрема, дозволяється їсти рибу.

Коли починається Петрів піст у 2020 році

Петрів піст (його ще називають Апостольський або Петропавлівський) – один із двох літніх постів. Встановлений він на пам’ять про двох найбільш шанованих апостолів Петра і Павла. У народі також має назву Петрівка.

Дата початку цього посту щороку може відрізнятися, адже залежить від свята Трійці, яка, своєю чергою, прив’язана до дати Великодня. Так, його початком завжди є другий понеділок після Зелених свят.

Оскільки Свята Трійця цього року відзначається в неділю, 7 червня, відповідно, Петропавлівський піст розпочнеться в понеділок, 15 червня.

Що стосується дати закінчення посту, то щороку він закінчується в один і той самий день – 11 липня, напередодні свята Петра і Павла. Таким чином, у 2020 році він триватиме 27 днів. Цікаво, що в різні роки Апостольський піст може продовжуватися від 8 до 42 днів.

Петрів піст загалом вважається не суворим. Водночас, як і будь-який інший піст, він насамперед пов’язаний з обмеженнями у споживанні їжі.

Так, згідно з церковними канонами, під час Апостольського посту діє заборона на м’ясо, молоко і яйця, та також приготовані з цих продуктів страви. Також впродовж посту рекомендується відмовитися від алкоголю і шкідливих звичок.

Водночас у певні дні цього посту дозволяється їсти рибу, оскільки апостол Петро, який народився в сім’ї рибалки, завжди вважався покровителем рибалок. Загалом основу пісного столу складає зелень і страви з неї, крупи, ягоди та гриби.

Суворого посту (сухоїдіння) слід дотримуватися в середу і п’ятницю. У ці дні під забороною не лише їжа тваринного походження, а й риба, і навіть рослинна олія. Дозволяється їсти, зокрема, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи і мед.

У понеділок уже можна вживати гарячу їжу без олії.

По вівторках, четвергах, суботах та неділях дозволяється ласувати рибою. Те ж саме стосується і днів пам’яті якого-небудь великого святого або днів храмового свята. Наприклад, рибні страви можна їсти у свято Різдва Іоанна Предтечі, яке відзначається 7 липня (незалежно від того, на який день тижня воно випадає).

Основна мета Апостольського посту – підготувати віруючих до свята Петра і Павла, яке завжди відзначається 12 липня.

Петропавлівський піст передбачає обмеження, які спрямовані на очищення тіла і душі людини. У цей період необхідно утримуватися не лише від деяких видів їжі, а й також від повсякденних справ, які можуть привести до гріховного стану.

Так, під час посту необхідно обмежити відвідування розважальних заходів. Не можна лаятися матом, сваритися, заздрити й засуджувати.

За церковними канонами, в період Петрового посту не вітається одруження. Забороняється також гадати, проводити магічні ритуали та обряди.

Крім того, подружжю рекомендується утриматися від інтимних стосунків і зачаття дитини. Допускається виконання подружнього обов’язку за обопільною згодою.