Сьогодні ввечері євреї почнуть відзначати Шавуот

Новини України:Шавуот відзначається на 50-й день після Песаха, свята на згадку про вихід євреїв з Єгипту.

Вже після Виходу, на початку місяця Сиван євреї прийшли в пустелю Синай.

Там на 6-й день місяця на горі Синай Бог дарував їм Тору або П'ятикнижжя, а також дав Десять заповідей. Ця подія увійшла в історію як Сінайське одкровення і зайняла важливе місце в національній свідомості єврейського народу.

У цей день євреї прикрашають синагоги спеціально підготовленою зеленню, виносять сувій Тори, читають розповідь про те, як Тора була дарована, а також читають текст Десяти заповідей.

Напередодні свята Міхаель Ткач, який є керівником Об'єднаної єврейської громади України, привітав євреїв з прийдешнім Шавуотом.

У своєму привітанні Міхаель Ткач розповів, що змінилося у єврейського народу після здобуття Тори, повідомляє JewishNews.

За словами Міхаеля Ткача, після такої значимої події, як дарування Тори, євреї взяли зобов'язання виконувати всі заповіді і закони, написані в ній.

Керівник ОЄОУ також зазначив, що після дарування Тори кожен єврей став невід'ємною частиною свого народу і отримав можливість повернутися до своїх витоків.

Міхаель Ткач побажав усім євреям не відриватися від свого народу, дотримуватися традиції і слідувати заповідям.