В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіли 477 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіли 22 382 людини. З них 1627 дітей та 4345 медпрацівників", - сказав Степанов.
За добу захворіли 32 дитини та 104 медпрацівники, зафіксовано 11 летальних випадків, одужали 444 людини.
Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.
За словами Степанова, за попередню добу здійснено 10 298 тестувань методом ПЛР.
Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 74, Львівській області - 70, Чернівецькій області - 57 та м. Київ - 54.