В Україні підтвердили 22 382 випадків коронавірусу, за добу - 477

Новини України:Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіли 477 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіли 22 382 людини. З них 1627 дітей та 4345 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіли 32 дитини та 104 медпрацівники, зафіксовано 11 летальних випадків, одужали 444 людини.

Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 10 298 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 74, Львівській області - 70, Чернівецькій області - 57 та м. Київ - 54.