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Зеленський вніс у Раду законопроект щодо військового обов’язку

Зеленський вніс у Раду законопроект щодо військового обов’язку
12:45 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

У Верховній Раді України сьогодні зареєстрували законопроект, поданий Президентом Зеленським, щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

Так, у ВР зареєстрували президентський законопроект №3553 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

Також законопроект визначено Президентом Зеленським як невідкладний.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 19 травня підписав указ №189/2020 "Про внесення змін до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу".

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Все по темі:

Зеленский, Законопроєкт, Зміни, Військовий обв'язлк.
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